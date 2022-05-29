Скриншот с видео
Происшествия , Видеогалерея
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео

Групповая драка произошла в одном из кафе города Талдыкоргана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Алматинской области.

В паблике @kris_p_tdk в описании к видео говорится, что пьяные клиенты кафе избили барменов, угрожали им ножом.

Полицейские Талдыкоргана установили участников групповой драки, произошедшей в кафе.

«В ночь с 26 на 27 мая администрация одного из талдыкорганских кафе сообщила в полицию о хулиганских действиях со стороны несколько клиентов заведения.

Подозреваемым удалось скрыться с места происшествия до приезда полицейских.

Стражи порядка официально зафиксировали инцидент, произвели опрос очевидцев, изъяли видеозаписи и организовали другие необходимые мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности скрывшихся лиц.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить всех участников потасовки. Один из них, 22-летний житель Талдыкоргана, был задержан и доставлен в городскую полицию», – сообщили в ДП области.

Участникам потасовки в талдыкорганском кафе грозит уголовное наказание. По факту возбуждено расследование, предусмотренное частью 2 уголовной статьи «Хулиганство».

На месте происшествия также обнаружен металлический домкрат, приобщенный к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Следственные мероприятия проводятся сотрудниками управления полиции Талдыкоргана и находятся под непосредственным контролем областного департамента.

 

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