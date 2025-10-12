Среди основных требований, изложенных в обращении: пересмотр подходов к оплате ночных рейсов, повышение оклада командиров воздушных судов, повышение оклада вторых пилотов, увеличение оплаты налета для всех пилотов, передает Kazpravda.kz

Фото: Qazaq Air

Министерство транспорта требует от авиакомпании рассмотреть данное обращение в соответствии с действующим законодательством страны.

Авиакомпания Qazaq Air является совместным предприятием, в котором 49% акций принадлежат группе Sovico, еще 49% — Самрук Казына, а 2% — Kazasia Holding Limited.