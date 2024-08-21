Шестнадцатилетний юноша ударил ножом двух сверстников в области Улытау

Инцидент с участием несовершеннолетних граждан произошел ночью 20 августа в городе Сатпаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Сотрудники УБОП ДП области Улытау оперативно установили всех участников инцидента. В ходе группового конфликта 16-летний подросток нанес ножевые ранения двум сверстникам, 16 и 17 лет. Он задержан и водворен в ИВС.
«По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование», – детализировали в правоохранительных органах.
Кроме того, к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечены родители всех участников конфликта.
«Родители несут полную ответственность за воспитание своих детей и обязаны контролировать их поведение. Любые правонарушения, совершенные несовершеннолетними, влекут за собой серьезные последствия, прежде всего, для их родителей. Настоятельно призываем родителей более ответственно относиться к воспитанию своих детей и принимать меры для предотвращения противоправных действий», – говорится в официальном сообщении.