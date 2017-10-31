Группу квартирных воров задержали в Астане

Закон и Порядок
Сотрудники криминальной полиции УВД района "Сарыарка" задержали группу квартирных воров, совершивших ряд краж на территории Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

По данным городского ДВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам были задержаны подозреваемые в возрасте 18 и 21-го года.

"Путем взлома замка входной двери или подбора ключа злоумышленники проникали в квартиру граждан. Их добычей становились золотые изделия, ноутбуки и телевизоры. Краденое имущество злоумышленники сдавали в столичные ломбарды или продавали случайным покупателям", – говорится в информации.

Задержанные дали признательные показания в совершении ряда краж из квартир, вещественные доказательства изъяты. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Один из них оказался ранее судим за аналогичные преступления. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДВД Астаны.

Проводится расследование по статье Уголовного кодекса республики – "Кража".

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