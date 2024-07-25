Группы черных старателей задержали в ВКО

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Как сообщается, две группы с применением специальной техники занимались незаконной добычей драгоценных полезных ископаемых в нескольких районах области. Оперативники изъяли у них все необходимые атрибуты. Отмечается, что старатели тщательно прикрывали свои разработки, которые полицейские выявили при облете местности с вертолета.

Первая группа из семи человек действовала в районе Самар. С помощью металлоискателей они проводили разведку земельных участков. Далее экскаватором снимали верхний слой почвы и так добывали золотые самородки. Действия старателей были четко законспирированы: по периметру работ выставлялись посты на мотоциклах, чтобы не допускать чужих, в так называемую «рабочую» зону. У охранников имелось гладкоствольное ружье. Стражами порядка у них изъято около 6 гр золотых самородков, техника, оружие, патроны и погрузчик.

Другая группа, в составе 11 человек, орудовала в районе Улкен-Нарын. Аналогичным образом разведывались земли и по той же схеме добывались драгоценные металлы. Там полицейские помимо техники обнаружили более 20 гр золота, 6 металлоискателей и радиостанции. Для полной фиксации незаконных действий оперативники применяли беспилотный летательный аппарат.

Нарушители привлечены к ответственности по нескольким статьям: нарушение права государственной собственности на недра, занятие предпринимательской или иной деятельностью без разрешения, незаконные хранение, ношение оружия. Изъятый инвентарь и техника подлежат конфискации в доход государства. Для определения стоимости ущерба ресурсам недр назначена соответствующая экспертиза.

В МВД отметили, что такие незаконные действия несут вред не только экономике, но и разрушают экологию, флору и фауну региона. Полиция призывает сообщать о всех противозаконных фактах на канал 102.