Находившегося в розыске мошенника из Алматы задержали в Албании

Задержания,Мошенничество
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Дана Аменова
корреспондент

Злоумышленник выманил у доверчивых граждан более 10 млн тенге под предлогом предоставления платных подготовительных курсов для поступления в вузы

Фото: Polisia.kz

В Тиране по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан и заключен под стражу казахстанец, находившийся в международном розыске за мошенничество в крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

По данным МВД, в 2023 году мужчина, находясь в Алматы и открыв частную школу, под предлогом предоставления платных подготовительных курсов для поступления в вузы обманул 10 граждан. Общий ущерб составил 10,5 млн тенге.

В МВД предупреждают, что злоумышленники предлагают обучающие курсы с заманчивыми предложениями: низкая цена, быстрые результаты, эксклюзивные методики, лучший преподавательский состав.

«Основные признаки мошеннических курсов: отсутствие лицензии и официальной регистрации; нет прозрачной информации о преподавателях и программе; требование полной оплаты без договора; отсутствие отзывов на независимых платформах. Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в полицию!» – обратились в правоохранительных органах.

Также в Саудовской Аравии задержан житель Алматы, находившийся в международном розыске по подозрению в мошенничестве — он обманул предпринимателя на 5 миллионов тенге, пообещав поставки овощей и фруктов из Узбекистана.

#задержание #розыск #Албания #мошенник

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