Женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на борту воздушного судна

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержали 23-летнюю жительницу Туркестанской области, совершившую административные правонарушения во время перелета по маршруту «Сеул – Алматы», сообщает Kazpravda.kz

«Согласно акту представителей авиакомпании, во время полета пассажирка вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа. После посадки воздушного судна, в соответствии с действующим законодательством, правонарушительница была передана сотрудникам полиции», – проинформировали в полиции.

Также в правохранительных органах напомнили, что деструктивное поведение угрожает безопасности и призвали соблюдать правила и выполнять указания экипажа.