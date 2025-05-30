Иностранку задержали в аэропорту Алматы

Задержания,Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на борту воздушного судна

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержали 23-летнюю жительницу Туркестанской области, совершившую административные правонарушения во время перелета по маршруту «Сеул – Алматы», сообщает Kazpravda.kz

«Согласно акту представителей авиакомпании, во время полета пассажирка вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа. После посадки воздушного судна, в соответствии с действующим законодательством, правонарушительница была передана сотрудникам полиции», – проинформировали в полиции.

Также в правохранительных органах напомнили, что деструктивное поведение угрожает безопасности и призвали соблюдать правила и выполнять указания экипажа. 

#задержание #аэропорт #Сеул #иностранка

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