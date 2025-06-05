В ходе обыска один из подозреваемых оказал сопротивление

Фото: Polisia.kz

В Атырау задержаны и водворены в изолятор временного содержания 33-летний видеоблогер и 39-летний житель города. Они подозреваются в вымогательстве двух миллионов тенге у индивидуального предпринимателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Отмечается, что в ходе обыска один из подозреваемых оказал сопротивление и применил силу в отношении сотрудника полиции.

«Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и применения насилия в отношении представителя власти. Проводятся следственные действия», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.