Грузия отменила все ограничения для туристов

С 15 июня Грузия отменяет ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации для въезда в страну, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

С 15 июня Грузия отменяет все коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов. Об этом стало известно из постановления правительства, опубликованного на сайте «Законодательного вестника Грузии».

Так, со среды, 15 июня, все путешественники освобождаются от обязанности предъявлять ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации при пересечении границы.