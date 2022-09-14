Грузовик насмерть сбил велосипедистку в Шымкенте

50-летняя велосипедистка погибла в ДТП в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

12 сентября водитель грузового автотранспорта по проспекту Тауке хана столкнулся с велосипедом под управлением 50-летней жительницы Шымкента. В результате ДТП женщина скончалась на месте.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 уголовной статьи «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека». По делу назначены соответствующие экспертизы.

Проводится досудебное расследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение.