Происшествия
Грузовик переехал и раздавил всмятку легковушку в Алматинской области: двое погибли
Жуткое ДТП произошло на трассе в Алматинской области. Два человека погибли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.     

В социальных сетях распространяется видео с последствиями трагедии. На кадрах – раздавленная всмятку легковушка. Оказалось, ее переехал КамАЗ. В аварии погибли 45-летний водитель авто и его 30-летний пассажир.

Информацию подтвердили в Департаменте полиции.

«40-летний водитель КамАЗа на 65-м километре автодороги Алматы – Кокпек – Коктал, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с Mazda Cronos. Досудебное расследование проводится по части 4 статьи 345 УК РК», – сообщил Ернар Сайдильдин, сотрудник пресс-службы ДП Алматинской области.


Только за первые три недели года на дорогах Казахстана погибли больше 100 человек. Еще около 400 получили различные травмы и увечья. Нередко жертвами скорости и невнимательности становятся целые семьи.

В МВД призывают автовладельцев проявлять бдительность, соблюдать скоростной режим и следить за изменениями погодных условий.

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