Грузовик протаранил забор ресторана в Жанаозене

Как выяснилось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото очевидцев / inaktau.kz

По информации департамента полиции Мангистауской области, авария произошла в микрорайоне "Бостан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на inAktau.kz.

"Водитель грузового автотранспорта марки "DAF" не справился с рулевым управлением и врезался в столб, далее в забор ресторана", - сообщили в ДП.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Пострадавших нет", - добавили в полиции.

На водителя составили административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК. Материал направлен в административный суд для принятия процессуального решения.

Отмечается, что нарушителю может грозить наказание в виде административного ареста на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.