Грузовик протаранил забор ресторана в Жанаозене

Происшествия
137

Как выяснилось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото очевидцев / inaktau.kz

По информации департамента полиции Мангистауской области, авария произошла в микрорайоне "Бостан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на inAktau.kz.

"Водитель грузового автотранспорта марки "DAF" не справился с рулевым управлением и врезался в столб, далее в забор ресторана", - сообщили в ДП.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Пострадавших нет", - добавили в полиции.

На водителя составили административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК. Материал направлен в административный суд для принятия процессуального решения.

Отмечается, что нарушителю может грозить наказание в виде административного ареста на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Популярное

Все
Скрипачка Асель Мекебаева заняла первое место в 43-м сезоне международного конкурса Golden Time Talent в Великобритании
Многодетных матерей и ветеранов труда, отдыхающих в Доме ветеранов и центре «Мейір», поздравили с Международным женским днем
Годы, что Виктор Лавринов простоял у токарного станка, стали для него временем постижения профессии
Живописные степные водоемы Северного Казахстана – прекрасная возможность для развития внутреннего и въездного туризма. Однако экологи бьют тревогу...
Хореограф из Кокшетау Людмила Ясинская всегда настроена на позитив, на то, чтобы жить с удовольствием и со вкусом
Ни связи, ни Интернета
Второклассник из Караганды спас свою маленькую сестру из горящего дома
Около 30 тыс. жителей области Улытау не застраховано в системе ОСМС
Онлайн-кредиты нередко становятся форменной ловушкой для некоторых легковерных казахстанцев
В Женский день – о женских достижениях
Присели на пороге
В поисках сокрытых доходов
Во имя народа
Где и стены лечат
Изучить, чтобы сохранить
Рекомендации учтены
А город увидел: ученья идут...
Аптека дана на добрые дела
Поединки в Астане
Не опоздай, защити свой пай!
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске
Махтумкули и казахская литература
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
"Мы хорошо понимаем последствия" – Блинкен о влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Четыре иностранца погибли в жуткой аварии в Актюбинской области (видео)
Блинкен: США решительно поддерживают программу реформ президента Токаева
Госсекретарь США подчеркнул миротворческую роль Казахстана
Продукты по ценам ниже рыночных смогут купить астанчане в выходные
Вернувшихся из Турции казахстанских спасателей наградили в Алматы
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Касым-Жомарт Токаев принял госсекретаря США
Токаев провел встречу с Мирзиёевым в Шымкенте
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

Число жертв землетрясения в Турции превысило 46 тысяч
Более 850 тысяч детей остались без крова после землетрясени…
В МЧС наградили казахстанских спасателей, работавших в Турц…
Спасенная из-под завалов в Турции казахстанка вернулась дом…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]