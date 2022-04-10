В Алматинской области грузовик сорвался в ущелье, погиб водитель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.

«В департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области поступило сообщение о том, что в Ескелдинском районе, в ущелье «Черкасай» с горной дороги произошло опрокидывание в ущелье автомашины «Газ-66». В результате происшествия на месте скончался мужчина 1969 года рождения, еще один мужчина 1990 года рождения получил травмы», - проинформировали в ДЧС Алматинской области.

Спасатели ДЧС региона (5 сотрудников и одна единица техники) и волонтеры (10 человек и 2 единицы техники) провели работу по подъему из ущелья тела погибшего водителя, добавили в пресс-службе.