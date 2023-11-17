Грузовой поезд сошел с рельсов в Акмолинской области

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полиция проводит расследование по ЧП с грузовым поездом в Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

По данным ведомства, 16 ноября на перегоне "Аршалы-Анар" Акмолинской области с рельсов сошел грузовой поезд Костанай – Какир (Узбекистан).

"Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования линейного управления полиции на станции Астана по части 1 уголовной статьи "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ДП на транспорте. 

Проводится расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия. 


#поезд #Акмолинская область #зерно #груз #вагоны #сход

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