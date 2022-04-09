Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службуАО «НК «Қазақстан темір жолы».

Как сообщили в КТЖ, 8 апреля 2022 года в 10:35 часов на железнодорожном участке Алтай – Кумистау Восточно-Казахстанской области произошел сход с рельсов 5-ти вагонов в грузовом поезде. Вагоны перевозили цемент.

«Один сошедший вагон – собственности ООО «КузбассТрансЦемент» (Российская Федерация), остальные – собственности ТОО «Каспий Цемент» (Республика Казахстан). Состав двигался на небольшой скорости 28 км/час.

В происшествии никто не пострадал. Задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется», – отметили в нацкомпании.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Причины схода вагонов выясняются.

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