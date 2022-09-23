Фото: Минобороны РК
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Гул, шум и дрожь земли: уничтожение фрагментов боеприпасов напугало жамбылцев
Тё Михаил
собкор по Жамбылской области

В Жамбылской области продолжается работа по уничтожению боеприпасов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Еще не забылись события августа прошлого года, когда возгорание на складе воинской части в Байзакском районе спровоцировало серию взрывов боеприпасов, в результате которых погибли военнослужащие и спасатели.

А на днях жители ближайших к месту происшествия сел и части областного центра вновь не только отчетливо услышали гул и шум будто бы разорвавшихся снарядов, но и ощутили дрожь земли.

В социальных сетях появились вопросы напуганных граждан. Никто не знал, что происходит, таят ли в себе опасность эти непонятные звуки, доносящиеся откуда-то из горной местности.

Чтобы успокоить жителей, текущую ситуацию в районе воинской части прокомментировали в штабе южного военного округа. По сообщению пресс-службы Таразского гарнизона, на территории Байзакского района все еще продолжаются работы по сбору и утилизации взрывоопасных предметов.

Уничтожение боеприпасов производится методом подрыва на удаленном участке в горной местности на расстоянии 12 км от воинской части. Эта территория специально выделена акиматом области и не является чьей-то частной собственностью.

«Проведение контролируемых подрывов началось в июне этого года, и на протяжении летнего периода работы проводились в рабочие дни, – сообщила руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Дина Мухаринова. – В настоящее время в связи с изменившимися погодными условиями перестроен и график проведения подрывных работ. Теперь к подрыву готовят вдвое меньше боеприпасов, чем раньше, но при этом увеличено количество самих подрывов».

В первой половине дня производят три-четыре подрыва. Во второй – подрывы проводятся только при необходимости: не более одного-двух раз при условии сбора фрагментов боеприпасов, так как их накопление и складирование опасно, проинформировали в пресс-службе.

В целом повода для беспокойства нет, поскольку разрушительного воздействия подрывы не несут, заверили в военном ведомстве. Количество боеприпасов, подлежащих уничтожению, просчитано специалистами в целях недопущения большой ударной волны и сейсмического воздействия. И ни разу это количество не было превышено. Наоборот, сейчас оно заметно уменьшилось.

«Приостанавливать данную работу нельзя, так как до наступления заморозков инженерным службам необходимо очистить 100% территории воинской части и утилизировать основное количество собранных боеприпасов, – заключила глава пресс-службы городского гарнизона. – Эта работа проводится в соответствии с поставленными руководством страны задачами и направлена на обеспечение безопасности местного населения. Проведение контролируемых подрывов запланировано до 25 ноября текущего года».

На сегодняшний день силами сводного отряда ликвидации последствий происшествий из 73 объектов хранения, подлежащих очистке, очищено свыше 60. В результате уничтожено 32 тысячи взрывателей и свыше 65 тысяч фрагментов взрывоопасных предметов. Впереди предстоит произвести очистку еще на 12 объектах.

 

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