Гулзат Кобенова получила новую должность

С 2022 года она была председателем комитета по обеспечению качества в области науки и высшего образования МНВО РК.

Фото пресс-службы правительства РК

Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Кобенова Гулзат Исбасаровна назначена на должность председателя комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет имени Х. Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени Х. Жубанова.

С 2002 по 2009 годы занимала руководящие должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени Х. Жубанова.

С 2009 года по 2010 годы занимала должности эксперта, начальника управления информации Комитета информации и архивов министерства культуры и информации РК.

С 2010 по 2018 годы работала на различных руководящих должностях министерства образования и науки РК.

С 2018 по 2019 годы — заместитель директора Библиотеки первого президента РК — Елбасы Н. Назарбаева.

С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора канцелярии президента РК.

С сентября 2019 года по январь 2020 года — председатель комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С 2020 по 2022 годы — работала председателем комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

С 2022 года — председатель комитета по обеспечению качества в области науки и высшего образования МНВО РК.