Гуманитарное измерение инноваций

За строкой Послания
Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

В Институте прикладных этно­политических исследований обсудили ключевые тезисы Послания-2025.­

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участники встречи поставили цель на экспертном уровне выработать практические шаги для интеграции искусственного интеллекта в экономику, управление и общественную сферу, предложить инструменты, способные внести вклад в обеспечение социальной устойчивости в условиях ускоряю­щихся цифровых преобразований.

Заместитель председателя­ партии «Ауыл» Галымжан Кусмангали отметил последо­вательность политических и государственных реформ, которые проводит Касым-Жомарт Токаев, формируя систему «слышащего государства». Президент демонстрирует открытость в принятии решений, а новые политические инициативы и важные для страны решения сначала выносятся на широкое обсуждение.

– Это позволяет всем политичес­ким партиям быть участниками процесса принятия решений, заранее формировать свою внутреннюю повестку, – отметил спикер. – Эта последовательность важна и для внешней аудитории, потому что появляется предсказуемость курса, которым идет государство, а значит, растут доверие к нему и авторитет, что благоприятно влияет на формирование инвестиционного климата. Другими словами, Глава государства создает новую политическую культуру.

Член Национального курултая, председатель республиканского совета этномедиации АНК Шерзод Пулатов сделал акцент на важности преемственности исторически сложившихся общественных и политических традиций с требованиями цифровизации. Спикер отметил, что применять инновации сегодня нужно во всех сферах: к примеру, необходимо создать электронною платформу медиации, что позволит расширить сеть экспертов в этой области и ускорить внедрение этого инструментария разрешения общественных конфликтов даже в отдаленных населенных пунктах.

Заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» Руфина Усанова подчеркнула, что Послание народу задает вектор развития не только в технологическом, но и в социально-гуманитарном измерении. Учитывая широту внедрения ИИ и его влияние на общество, особую значимость обретает работа АНК как уникального общественного и государственного института, деятельность которого направлена на сохранение межэтнического согласия и национальной идентичности.

Особое внимание участники встречи уделили поддержке отечественных ИИ-решений, развитию компетенций госслужащих и специалистов, обеспечению баланса между инновациями, правами граждан, этическими нормами и информационной безопасностью страны. Эксперты сошлись во мнении, что укреп­ление общественного диалога в цифровой среде является основой межэтнической стабильности и социальной устойчивости.

#послание #Послание Президента

