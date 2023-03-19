Гвардейцы досрочно завершили голосование

В Национальной гвардии РК уже подвели итоги голосования. На всех избирательных участках весь личный состав проголосовал на выборах.

Фото пресс-службы Национальной гвардии РК

В Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов в Мажилис и маслихаты РК. Военнослужащие Национальной гвардии не остались в стороне от этого важного политического события, связанного с будущим государства. Они одними из первых в стране завершили голосование и отдали свои голоса за кандидатов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Как сообщается, в 06:00 на участок голосования №226 в воинской части 5573 первым прибыл заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе полковник Кайрат Умбетов и отдал свой голос.

«Во все времена военнослужащие войск правопорядка проявляют высокую гражданскую ответственность и патриотический дух. Национальная гвардия отвечает за спокойствие и стабильность нашей страны. Уверен, что сегодня каждый военнослужащий осознанно придет на участок и примет участие в выборе будущего своего государства, отдаст свой голос за своего кандидата», - сказал полковник Кайрат Умбетов.

Также с раннего утра в воинской части находился заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов, который прибыл туда после голосования. Он ознакомился с ходом голосования личного состава и проверил несение службы специального штаба главного командования. По его словам, активность голосующих на избирательных участках, открытых в воинских частях, была очень высокой. Активное участие в выборах принимали не только сами военнослужащие, но и члены их семей.

Военнослужащие срочной службы воинских частей и курсанты Академии Национальной гвардии голосовали в 36 избирательных участках на территориях военных городков. Среди них много тех, кто впервые принял участие в голосовании. Самым первым избирателям в воинских частях были вручены специальные подарки. Первый раз в жизни принимал участие в голосовании рядовой Диас Рыскулбек, выполняющий свой воинский долг в воинской части 5573.

«Я, как гражданин Казахстана, хочу исполнить свой гражданский долг, проголосовав на выборах депутатов в Мажилис и маслихатов страны, и верю, что этим повлияю на позитивные изменения в своем государстве», - отметил молодой гвардеец.

Аслан Дауталин также голосует впервые.

«За прошедший период в армии мы осознали значение общественного порядка и все тонкости воинской службы, неоценимую ценность мира и солидарности. Во многом, благодаря этому и царит мирная жизнь и согласие в нашей стране. Горжусь этим!» – подчеркнул он.

«Мы уже подвели итоги голосования. На всех избирательных участках Национальной гвардии весь личный состав проголосовал на выборах. По оценке наблюдателей никаких нарушений не выявлено», - заключил генерал-майор Еркин Ботаканов.