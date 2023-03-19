Гвардейцы досрочно завершили голосование

Общество
948

В Национальной гвардии РК уже подвели итоги голосования. На всех избирательных участках весь личный состав проголосовал на выборах.

Фото пресс-службы Национальной гвардии РК

В Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов в Мажилис и маслихаты РК. Военнослужащие Национальной гвардии не остались в стороне от этого важного политического события, связанного с будущим государства. Они одними из первых в стране завершили голосование и отдали свои голоса за кандидатов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Как сообщается, в 06:00 на участок голосования №226 в воинской части 5573 первым прибыл заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе полковник Кайрат Умбетов и отдал свой голос.

«Во все времена военнослужащие войск правопорядка проявляют высокую гражданскую ответственность и патриотический дух. Национальная гвардия отвечает за спокойствие и стабильность нашей страны. Уверен, что сегодня каждый военнослужащий осознанно придет на участок и примет участие в выборе будущего своего государства, отдаст свой голос за своего кандидата», - сказал полковник Кайрат Умбетов.

Также с раннего утра в воинской части находился заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов, который прибыл туда после голосования. Он ознакомился с ходом голосования личного состава и проверил несение службы специального штаба главного командования. По его словам, активность голосующих на избирательных участках, открытых в воинских частях, была очень высокой. Активное участие в выборах принимали не только сами военнослужащие, но и члены их семей.

Военнослужащие срочной службы воинских частей и курсанты Академии Национальной гвардии голосовали в 36 избирательных участках на территориях военных городков. Среди них много тех, кто впервые принял участие в голосовании. Самым первым избирателям в воинских частях были вручены специальные подарки. Первый раз в жизни принимал участие в голосовании рядовой Диас Рыскулбек, выполняющий свой воинский долг в воинской части 5573.

«Я, как гражданин Казахстана, хочу исполнить свой гражданский долг, проголосовав на выборах депутатов в Мажилис и маслихатов страны, и верю, что этим повлияю на позитивные изменения в своем государстве», - отметил молодой гвардеец.

Аслан Дауталин также голосует впервые.

«За прошедший период в армии мы осознали значение общественного порядка и все тонкости воинской службы, неоценимую ценность мира и солидарности. Во многом, благодаря этому и царит мирная жизнь и согласие в нашей стране. Горжусь этим!» – подчеркнул он.

«Мы уже подвели итоги голосования. На всех избирательных участках Национальной гвардии весь личный состав проголосовал на выборах. По оценке наблюдателей никаких нарушений не выявлено», - заключил генерал-майор Еркин Ботаканов.

#выборы #голосование #Национальная гвардия #военнослужащие #первый

Популярное

Все
Казахстан проиграл Словении в матче Евро-2024
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Семее нашли пропавшего мальчика
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Ерлан Карин встретился с руководством Миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами
Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Совместную спецоперацию провели КНБ и ФСБ в трех городах Казахстана
Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области

Читайте также

Факт массового отравления школьников прокомментировали в уп…
Штормовое предупреждение: синоптики предупредили о резком т…
Подрыв льда проводят на реках Карагандинской области (видео)
Как решается проблема дефицита ГСМ и другие вопросы энергет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]