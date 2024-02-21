Хакера из Актау осудили за взлом государственных баз данных

Факт незаконного получения фигурантом персональных данных казахстанцев для продажи был полностью доказан

Фото: пресс-служба КНБ РК

Актауского хакера приговорили к 3 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Как уточняется, в законную силу вступил приговор суда Актау в отношении казахстанца, который признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 147 «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите», частью 2 статьи 205 «Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций» и пунктом 1 части 2 статьи 208 УК РК «Неправомерное завладение информацией».

Мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы.

— Следствие установило, что осужденный осуществлял неправомерный доступ к государственным информационным системам, являющимся критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры страны, — прокомментировали в КНБ.

Также в пресс-службе добавили, что факт незаконного получения фигурантом персональных данных граждан Казахстана для дальнейшей их передачи другим людям за денежное вознаграждение был полностью доказан.

Напомним, недавно аналитики заявили об участившихся кибератаках со стороны зарубежных хакеров из Украины, США, Польши, России и Китая.

Ранее стало известно, что несколько суток жители Актюбинской области не могли дозвониться на номер скорой медицинской помощи. Сервер был занят или вовсе недоступен.