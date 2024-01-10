Хакеры атаковали службу 103 в Актюбинской области

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Несколько суток жители Актюбинской области не могли дозвониться на номер скорой медицинской помощи. Сервер был занят или вовсе недоступен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24KZ.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации облздрава, сall-центр неотложки атаковали хакеры. Горячую линию медицинской службы экстренно переадресовали на другие номера.

Как сообщили местные провайдеры, сейчас созданы новые безопасные IP-адреса связи.

"Причины этой DOS-атаки внешние, помехи шли извне, так как именно IP адреса службы 103 не работали. На данный момент система полностью восстановлена, поменяли IP и служба 103 работает в штатном режиме. Такая ситуация, думаем, что впредь не повторится, потому что систему полностью поменяли", - прокомментировал представитель компании связи Канат Сырлыбаев.

Начато расследование инцидента.

 

#скорая помощь #хакеры #атака

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