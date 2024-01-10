Хакеры атаковали службу 103 в Актюбинской области

По информации облздрава, сall-центр неотложки атаковали хакеры. Горячую линию медицинской службы экстренно переадресовали на другие номера.

Как сообщили местные провайдеры, сейчас созданы новые безопасные IP-адреса связи.

"Причины этой DOS-атаки внешние, помехи шли извне, так как именно IP адреса службы 103 не работали. На данный момент система полностью восстановлена, поменяли IP и служба 103 работает в штатном режиме. Такая ситуация, думаем, что впредь не повторится, потому что систему полностью поменяли", - прокомментировал представитель компании связи Канат Сырлыбаев.