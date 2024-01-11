223 млн попыток кибератак иностранных хакеров зарегистрировали в Казахстане

Аналитики заявили об участившихся кибератаках со стороны зарубежных хакеров из Украины, США, Польши, России и Китая, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Государственной технической службы, хакеры пытались найти брешь в защите клиентов Единого шлюза доступа к интернету.

Злоумышленники в большей степени обращали внимание на акиматы - 133,5 млн попыток кибератак, на госорганы - 47,7 млн, на организации квазигосударственного сектора - 27 млн, на операторов связи - 19,9 млн, на частные компании - 2,9 млн.

Отмечается, что больше всего атаки совершались на госсектор и проявляли активность в северных регионах Казахстана, в том числе Северо-Казахстанской области, Акмолинской и Костанайской областях.