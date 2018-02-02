Хакеры украли криптовалюту на полмиллиарда долларов в Японии

Специалисты Агентства финансовых услуг при министерстве финансов Японии в пятницу приступили к проведению обысков в главном офисе криптовалютной биржи Coincheck в токийском районе Сибуя. Причиной стала кража хакерами виртуальной валюты NEM на сумму 54 миллиарда иен (около 534 миллионов долларов), сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал NHK.
Японские правоохранители собираются проверить отчетность компании, а также убедиться, что биржа способна выполнить свои обязательства перед клиентами, потерявшими средства, и выплатить им компенсации. По оценкам, от действий хакеров пострадали 260 тысяч человек.
В настоящее время торги криптовалютами на бирже остановлены. Сделки производятся только с биткоинами.
NEM была запущена в 2015 году и входит в десятку крупнейших криптовалют.
В декабре южнокорейская разведка обвинила хакеров из КНДР в попытке украсть биткоины. В результате взлома биржи Bithumb были украдены данные 30 тысяч человек.
Японские правоохранители собираются проверить отчетность компании, а также убедиться, что биржа способна выполнить свои обязательства перед клиентами, потерявшими средства, и выплатить им компенсации. По оценкам, от действий хакеров пострадали 260 тысяч человек.
В настоящее время торги криптовалютами на бирже остановлены. Сделки производятся только с биткоинами.
NEM была запущена в 2015 году и входит в десятку крупнейших криптовалют.
В декабре южнокорейская разведка обвинила хакеров из КНДР в попытке украсть биткоины. В результате взлома биржи Bithumb были украдены данные 30 тысяч человек.