ХАМАС передал Израилю тело еще одного заложника

Согласно договору о прекращении огня останки всех 20 погибших заложников должны были быть переданы до 16 октября. Но на данный момент Израиль получил только 9 гробов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Doaa Albaz/Middle East Images/AFP/Getty Images

Исламистское движение ХАМАС, признанное в ЕС и США террористической организацией, передало Израилю вечером в пятницу, 17 октября, останки еще одного погибшего заложника. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на израильскую армию (ЦАХАЛ).

Гроб с телом, как и в предыдущие разы, был передан через представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). Те в свою очередь доставили останки представителям ЦАХАЛ, которые на данный момент остаются в секторе Газа.

Согласно договору о прекращении огня, по которому израильская армия прекратила боевые действия в регионе, ХАМАС должны не только вернуть 20 выживших заложников, но и передать тела 28 погибших. Вернуть живых израильтян участники движения должны были уже 13 октября, и это требование было выполнено. На возвращение 28 тел было предусмотрено три дня, однако до сих пор Израиль получил только девять гробов. При этом представители ХАМАС утверждают, что условия соглашения "выполнены", а для извлечения оставшихся тел нужно "специальное оборудование".

На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа. "Если ХАМАС откажется выполнять условия соглашения, Израиль, действуя в координации с Соединенными Штатами, возобновит боевые действия", - цитирует слова Каца агентство AFP.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что рассмотрит возможность разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в городе Газа, если ХАМАС откажется выполнять свою часть соглашения. Трамп заявил, что израильские силы могут вернуться на улицы, "как только он скажет".

В египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября прошел международный "саммит мира" с участием более 20 мировых лидеров. На нем была подписана декларация о прекращении огня в секторе Газа.

Государства-посредники - Египет, Катар, Турция и США - поставили подписи под документом, который официально закрепил соглашение между Израилем и палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС. Четыре страны заявили о согласии выступить гарантами соблюдения договоренностей, призванных положить конец войне в Газе.

По словам Трампа, в декларации установлены "правила и положения" о дальнейших шагах на пути к окончанию острой фазы конфликта, начавшейся два года назад. Американский лидер назвал 13 октября "невероятным днем для всего мира и Ближнего Востока".

