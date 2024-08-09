Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей в США

США
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По данным исследования Ipsos, за вице-президента страны готовы проголосовать 42% опрошенных, а за бывшего американского лидера - 37%

© AP Photo / John Raoux Камала Харрис. Архивное фото

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на 5 процентных пунктов (п.п.) опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди американцев. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного cоциологической службой Ipsos, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как информирует агентство Reuters, по данным исследования, за Харрис готовы проголосовать 42% опрошенных, а за Трампа - 37%. Еще 4% избирателей намерены поддержать независимого кандидата Роберта Кеннеди - младшего.

Уровень поддержки Харрис вырос на 5 п.п. с момента проведения аналогичного опроса в июле. Тогда желание поддержать вице-президента изъявили 37% участников исследования, а Трампа - 34%.

Опрос проводился с 2 по 7 августа среди более 2 тыс. американских избирателей. Погрешность составила 3 п.п.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент Джо Байден, однако после провального выступления на дебатах с Трампом 27 июня в среде демократов стали все громче звучать призывы к нему отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост.

#выборы #президент #США #кандидат #Камала Харрис

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