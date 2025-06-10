HBO утвердила новых актеров на роли в сериале о Гарри Поттере

Кино,США
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Телекомпания назвала имена еще семи актеров

© Dan Kitwood/ Getty Images

Американская телекомпания HBO раскрыла имена еще семи актеров, которых утвердила на роли в сериале по вселенной "Гарри Поттера". Об этом сообщил журнал Variety, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Сообщается, что Кэтрин Паркинсон исполнит роль Молли Уизли, Локс Пратт сыграет Драко Малфоя, а Джонни Флинн - Люциуса Малфоя.

Также к съемкам сериала присоединятся следующие актеры: Лео Эрли в роли Симуса Финнигана, Алессия Леони в роли Парвати Патил, Сиенна Муса в роли Лаванды Браун и Берти Карвел в роли Корнелиуса Фаджа.

Ранее HBO официально представила актеров, которые исполнят главные роли в сериале по вселенной "Гарри Поттера". Доминик Маклафлин исполнит роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут - Рона Уизли.

Основной взрослый состав актеров был утвержден в апреле. Ожидается, что съемки начнутся летом.

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