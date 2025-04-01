В минувшие выходные прошел третий тур первенства страны по футболу среди команд высшего дивизиона. Тройка лидеров – «Кайрат», «Астана» и «Актобе» – не допустила срыва и по-прежнему находится на верху турнирной таблицы.

Большинство специалистов и болельщиков не сомневались в успехе алматинцев в поединке в Туркестане против местного «Турана». И поначалу все шло по «плану»: на 30-й минуте грузинский легионер гостей Гиорги Зариа открыл счет. Но затем у «Кайрата» на 48-й минуте был удален Александр Широбоков, и на 51-й у туркестанцев счет сравнял белорус Игорь Стасевич. Тем не менее алматинцы победили: решающий мяч у них на 75-й минуте забил португалец Жоржиньо. Итоговый счет – 2:1 в пользу «Кайрата».

«Актобе» выступал в Атырау против местной одноименной команды и довольно неожиданно забил целых четыре безответных мяча в ворота хозяев поля. Разгром «нефтяников» на 8-й минуте начал нигериец Уче Агбо, на 38-й португальский защитник атырауцев Гильерме де Мораис отправил мяч в собственные ворота, на 68-й у гостей отличился серб Джордже­ Ивкович, а на 89-й точку в поединке точным ударом поставил Дархан Бердибек.

Просто блистательно продолжает выступать в Казахстане на протяжении многих лет нынешний капитан «Астаны» хорват Марин Томасов. Это настоящий образец профессионализма, на который должны равняться все игроки. В этот раз он на столичной «Астана Арена» забил сразу три безответных гола в ворота талдыкорганского «Жетысу». Это уже его четвертый гол в новом сезоне, а еще у него есть один результативный ассист.

Еще один интересный пое­динок состоялся в Костанае, где местный «Тобол» принимал «Елимай» из Семея. Обе команды относятся к числу лидеров чемпионата. В этот раз свою встречу они завершили вничью – 1:1.

В других поединках первенства зафиксированы следующие результаты: новичок лиги улытауский «Жетысу» на арендованном поле в Темиртау принимал столичный «Женис», счет встречи –1:1; шымкентский «Ордабасы» в Туркестане принимал петропавловский «Кызылжар», счет поединка – 0:0. В Кызылорде местный «Кайсар», где выступают только казахстанские игроки, до 38-й минуты вел со счетом 2:0 благодаря дублю Айбара Жаксылыкова, но потом в его составе был удален Темирлан Мурзагалиев, и северказахстанцы отыграли оба мяча. Поединок завершился со счетом 2:2.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

Команда М П Н П М О

1. «Кайрат» 3 2 1 0 7–2 7

2. «Актобе» 3 2 1 0 6–1 7

3. «Астана» 3 2 1 0 6–1 7

4. «Тобол» 3 1 2 0 3–1 5

5. «Елимай» 3 1 1 1 4–3 4

6. «Окжетпес» 3 1 1 1 4–5 4

7. «Туран» 3 1 0 2 4–4 3

8. «Женис» 3 0 3 0 1–1 3

9. «Атырау» 3 1 0 2 3–7 3

10. «Кайсар» 3 0 2 1 2–4 2

11. «Кызылжар» 3 0 2 1 1–3 2

12. «Улытау» 3 0 2 1 1–3 2

13. «Жетысу» 3 0 2 1 1–4 2

14. «Ордабасы» 3 0 2 1 0–4 2