В минувшие выходные прошел третий тур первенства страны по футболу среди команд высшего дивизиона. Тройка лидеров – «Кайрат», «Астана» и «Актобе» – не допустила срыва и по-прежнему находится на верху турнирной таблицы.
Большинство специалистов и болельщиков не сомневались в успехе алматинцев в поединке в Туркестане против местного «Турана». И поначалу все шло по «плану»: на 30-й минуте грузинский легионер гостей Гиорги Зариа открыл счет. Но затем у «Кайрата» на 48-й минуте был удален Александр Широбоков, и на 51-й у туркестанцев счет сравнял белорус Игорь Стасевич. Тем не менее алматинцы победили: решающий мяч у них на 75-й минуте забил португалец Жоржиньо. Итоговый счет – 2:1 в пользу «Кайрата».
«Актобе» выступал в Атырау против местной одноименной команды и довольно неожиданно забил целых четыре безответных мяча в ворота хозяев поля. Разгром «нефтяников» на 8-й минуте начал нигериец Уче Агбо, на 38-й португальский защитник атырауцев Гильерме де Мораис отправил мяч в собственные ворота, на 68-й у гостей отличился серб Джордже Ивкович, а на 89-й точку в поединке точным ударом поставил Дархан Бердибек.
Просто блистательно продолжает выступать в Казахстане на протяжении многих лет нынешний капитан «Астаны» хорват Марин Томасов. Это настоящий образец профессионализма, на который должны равняться все игроки. В этот раз он на столичной «Астана Арена» забил сразу три безответных гола в ворота талдыкорганского «Жетысу». Это уже его четвертый гол в новом сезоне, а еще у него есть один результативный ассист.
Еще один интересный поединок состоялся в Костанае, где местный «Тобол» принимал «Елимай» из Семея. Обе команды относятся к числу лидеров чемпионата. В этот раз свою встречу они завершили вничью – 1:1.
В других поединках первенства зафиксированы следующие результаты: новичок лиги улытауский «Жетысу» на арендованном поле в Темиртау принимал столичный «Женис», счет встречи –1:1; шымкентский «Ордабасы» в Туркестане принимал петропавловский «Кызылжар», счет поединка – 0:0. В Кызылорде местный «Кайсар», где выступают только казахстанские игроки, до 38-й минуты вел со счетом 2:0 благодаря дублю Айбара Жаксылыкова, но потом в его составе был удален Темирлан Мурзагалиев, и северказахстанцы отыграли оба мяча. Поединок завершился со счетом 2:2.
ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА
Команда М П Н П М О
1. «Кайрат» 3 2 1 0 7–2 7
2. «Актобе» 3 2 1 0 6–1 7
3. «Астана» 3 2 1 0 6–1 7
4. «Тобол» 3 1 2 0 3–1 5
5. «Елимай» 3 1 1 1 4–3 4
6. «Окжетпес» 3 1 1 1 4–5 4
7. «Туран» 3 1 0 2 4–4 3
8. «Женис» 3 0 3 0 1–1 3
9. «Атырау» 3 1 0 2 3–7 3
10. «Кайсар» 3 0 2 1 2–4 2
11. «Кызылжар» 3 0 2 1 1–3 2
12. «Улытау» 3 0 2 1 1–3 2
13. «Жетысу» 3 0 2 1 1–4 2
14. «Ордабасы» 3 0 2 1 0–4 2