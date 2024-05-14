Крупный химический комплекс построят в Жамбылской области

Сегодня состоялась торжественная церемония подписания контракта между минерально-химической компанией «ЕвроХим» и китайской компанией «China National Engineering Company» (CNCEC) с участием министра промышленности и строительства РК Каната Шарлапаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

«ЕвроХим» – крупный инвестор в сегменте минеральных удобрений. Также у компании есть опыт успешного осуществления масштабных проектов в химической и горнодобывающей областях. «CNCEC» известна как промышленная инжиниринговая компания. В сфере деятельности проектный консалтинг, проектирование, строительство, создание инфраструктуры проектов в сегментах химической, нефтехимической, фармацевтической, угольной и энергетической промышленности.

Министр отметил, что реализация совместного проекта с одной из крупных компаний в сфере производства минеральных удобрений является важным шагом в развитии химической отрасли страны. Это контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию химического комплекса в г. Жанатасе Жамбылской области. Мощность завода по производству минеральных удобрений составит не менее 1 млн тонн в год.

Инвестиционный проект компании «ЕвроХим» в Казахстане реализуется в 3 этапа, создание химического комплекса – заключительный шаг. Общий объем инвестиций – $1 млрд, также предприятие обеспечит 2,4 тыс. новых рабочих мест.

«Продуктовая безопасность не начинается с наличия земли или воды. Это ее основной фундамент, но чтобы действительно быть обеспеченными продовольственной безопасностью, нужны обязательно удобрения. Поэтому для нас это знаковый проект. Мы реализуем его вместе с «Еврохим» и китайскими партнерами. Это пример большой Евразийской кооперации в самом лучшем виде. И для региональной продовольственной безопасности это очень большое событие», — подчеркнул Канат Шарлапаев.

Кроме того, инвестиционный проект осуществляется в соответствии с Единой картой индустриализации и соглашением между правительствами Казахстана и России.