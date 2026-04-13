Хищения в «Транстелеком»: подозреваемого доставили из Грузии в Казахстан

Закон и Порядок
119
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правонарушителю грозит до 12 лет лишения свободы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и АФМ, при содействии Посольства Казахстана в Грузии экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хищение вверенных финансовых средств путем растраты в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый, являясь руководителем компании, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денег, без применения норм государственных закупок, заключил заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования.

В результате преступных действий государству в лице АО «Транстелеком» был причинен ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В марте текущего года его задержали в Грузии, откуда по запросу Генпрокуратуры Казахстана был экстрадирован на родину.

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества», – проинформировали в главном надзорном органе.

Напомним, участника транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью, экстрадировали из России. 

#подозреваемый #хищения #экстрадиция #Транстелеком

Популярное

Все
Гимнаст Милад Карими принес Казахстану третью медаль этапа Кубка мира
Оппозиция победила на выборах в Венгрии. Орбан поздравил Мадьяра
Завершено расследование по делу финпирамиды Boxy Wealth
Бронзовый призер женского чемпионата Казахстана по волейболу определился в Астане
В Ираке избран новый президент
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Токаев поздравил нового президента Ирака
11 инструментов в арсенале: один из самых музыкальных гвардейцев служит в Туркестане
Сбор просроченных лекарств объявили в Алматы
Требования к проведению школьных выпускных уточнили в Казахстане
Экогель против засухи и эрозии создали учёные ВКО
В Казахстане начали строить первый спортивный объект в рамках ГЧП
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Легких прогулок не ожидается
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов

Завершено расследование по делу финпирамиды Boxy Wealth
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в …
В Казахстане пресекли деятельность десятков нарколабораторий
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу

