Сотрудники Генпрокуратуры и АФМ, при содействии Посольства Казахстана в Грузии экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хищение вверенных финансовых средств путем растраты в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый, являясь руководителем компании, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денег, без применения норм государственных закупок, заключил заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования.

В результате преступных действий государству в лице АО «Транстелеком» был причинен ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В марте текущего года его задержали в Грузии, откуда по запросу Генпрокуратуры Казахстана был экстрадирован на родину.

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества», – проинформировали в главном надзорном органе.

Напомним, участника транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью, экстрадировали из России.