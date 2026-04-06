Участника транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью, экстрадировали из России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола МВД РК, при содействии Посольства Казахстана в России, экстрадировали из Российской Федерации гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность в составе транснациональной преступной группы.

Было установлено, что подозреваемый в 2023 году осуществлял незаконное хранение и перевозку по территории Казахстана подакцизных товаров (сигарет) без средств идентификации с целью их вывоза в Российскую Федерацию для реализации. В результате сумма недополученного акцизного сбора в бюджет Казахстана составила более 1 млрд тенге.

«После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем, его объявили в международный розыск. В апреле 2025 года его задержали в России, откуда он по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.