Хищение 928 млн тенге выявлено в ветслужбе Туркестанской области

Мошеническую схему провели в госпредприятии «Ветеринарная служба» в период с 2022 по 2025 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Сгенерировано ИИ

Установлено, что руководители и сотрудники Ветслужбы незаконно перевели 928 млн тенге - они систематично вносили неверные данные в платежные документы по закупу товаров и услуг. 

"При перечислении денежных средств субъектам предпринимательства использовали собственные ЭЦП, где с целью сокрытия незаконных действий в платежных поручениях вводили ИИН одних и тех же субъектов бизнеса, меняя лишь их наименования.   Фактически субъектами предпринимательства услуги для Ветслужбы не оказывались и товары не поставлялись.   В результате неправомерных действий ряда должностных лиц государству причинен значительный ущерб", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данному факту материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 189 УК РК. Досудебное расследование осуществляют специальные прокуроры Управления уголовного преследования прокуратуры области.

26 марта два бывших руководителя Ветслужбы, их заместитель и главный бухгалтер - признаны подозреваемыми и взяты под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастности других должностных лиц.

Согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит.

#Туркестанская область #Генеральная прокуратура #хищения

Популярное

Все
Заказ к столу доставит Арыстан
Первые в Тагайтае
Велоспорт для равных возможностей
Пусть в зале не смолкает смех!
Одно решение может спасти несколько жизней
Исчезающий источник жизни
Увеличилась нагрузка на соцобъекты
Пробуждение мира
Сокращен кадровый дефицит в сфере здравоохранения
Греческий бенефис Ерекешевой
Золотые лучницы
18-я битва титанов
Резонансное ДТП
Управление по защите прав детей создадут в Атырау
«Жанұя» меняет судьбы
Праздник, который запомнится надолго
Накануне важнейшего старта
Все оцифруем, а потом?..
Гвардейцы спешат на помощь
Эффект партнерства
Встречи с личным составом
Школа искусств открылась в селе
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Смысловой каркас новой общественной этики
Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Подставные компании и млрд тенге: блогера разыскивают по де…
США начали военную операцию в Эквадоре
В ФРГ обнаружили кетамин на 1 млн евро в садовых гномах
Экс-принц Эндрю арестован в Британии

