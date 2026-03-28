Мошеническую схему провели в госпредприятии «Ветеринарная служба» в период с 2022 по 2025 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Сгенерировано ИИ

Установлено, что руководители и сотрудники Ветслужбы незаконно перевели 928 млн тенге - они систематично вносили неверные данные в платежные документы по закупу товаров и услуг.

"При перечислении денежных средств субъектам предпринимательства использовали собственные ЭЦП, где с целью сокрытия незаконных действий в платежных поручениях вводили ИИН одних и тех же субъектов бизнеса, меняя лишь их наименования. Фактически субъектами предпринимательства услуги для Ветслужбы не оказывались и товары не поставлялись. В результате неправомерных действий ряда должностных лиц государству причинен значительный ущерб", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данному факту материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 189 УК РК. Досудебное расследование осуществляют специальные прокуроры Управления уголовного преследования прокуратуры области.

26 марта два бывших руководителя Ветслужбы, их заместитель и главный бухгалтер - признаны подозреваемыми и взяты под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастности других должностных лиц.

Согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит.