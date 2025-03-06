Хищение более 300 миллионов тенге выявили в сфере образования Карагандинской области

Прокуратурой Карагандинской области проведена проверка в КГУ «Комплекс школа-ясли-сад №33» на предмет соблюдения бюджетного законодательства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проверки установлено, что в течение 15 лет два бухгалтера данного учреждения незаконно перечисляли себе заработную плату сверх установленной нормы. Сумма хищений превысила 300 миллионов тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.