Хлебом единым

Удивительным образом срабатывает порой генетическая память нашего народа. Как только к нам из соседних государств стали прибывать люди, бегущие от геополитики, мы вспомнили, что у нас есть курт. И он был всегда. И его хватит всем.

Да, мы уже не бросаем его, как наши прабабушки, – через колючую проволоку высланным в Карлаг или Алжир, чтобы они не умерли от голода. Мы открываем свои дома, помогаем делами и советами. Мы, оставшись равноудаленными от военно-политических баталий двух государств, помогаем и тем, и другим.

У меня не было курта. У меня была мука. И я сделала баурсаки и отнесла их ребятам из Екатеринбурга, арендовавшим в эти дни соседнюю квартиру. Поделилась с ними хлебом.

Хлебом мы делимся, когда трудно. Вне войны. Вне политики. По-человечески поделилась с людьми хлебом. Они с благодарностью приняли. Сказали, что вкусно. Сказали, что неожиданно.

В Сети сейчас много роликов, в которых славянские лица с благодарностью рассказывают о том, как помогают им казахстанцы. Кто-то взял приезжих на ночлег. Кто-то накормил. Кто-то отдал свою SIM-карту. Кто-то прописал у себя. Те же россияне в шоке. Говорят, ожидали чего угодно. Но не дружелюбия и понимания. И это станет для них хорошим уроком, ведь мы тоже наслышаны о скинхедах.

Да, есть отдельные элементы. И с той, и с другой стороны. Одни обвиняют прибывших россиян в росте арендной платы за жилье. Но, честно говоря, это несерьезно. Все вопросы – к хозяевам квартир.

Кто-то говорит: мы приехали, мол, на свои исконные земли. Имперский дух, видимо, тоже иногда передается по наследственным генам, да и незнание истории подводит.

Но подавляющее большинство и с той, и с другой стороны проявляет человечность, адекватность и благодарность. Как и те, кому в сталинские времена наши предки бросали курт.

Да, будет конкуренция. Пора становиться конкурентоспособными. В социальных сетях главврач одной из поликлиник столицы рассказала, что взяла на работу женщину гинеколога, приехавшую сюда вместе с мужем. Что тут началось!

«Они отберут наши места, мы потеряем работу, они нас лишат заработка!» – писали гневные комментаторы. Аргументы главврача о том, что она уже несколько лет не могла закрыть вакансию, ибо в стране ощущается нехватка врачей-гинекологов, на публику не действовали.

Да, конкуренция будет. Мой брат – айтишник – работает в Силиконовой долине в США. Рассказывает, что айтишников-индусов берут на работу без проволочек. Ведь весь мир знает, что такое айтишники-индусы. Но берут их на работу не потому, что они индусы. А потому, что они грамотные специалисты.

Придется развиваться. Учиться. Повышать квалификацию. Пора, дорогие со­отечественники.

…Ну а что касается ребят-соседей из Екатеринбурга. Они, надеюсь, запомнят мои баурсаки. И будут вспоминать их каждый раз, когда вернутся в свою страну и увидят там азиатские лица. Хлеб – вне политики!