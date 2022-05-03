Хоккейный клуб "Сарыарка" вновь стал чемпионом Казахстана

В решающем матче финальной серии первенства страны по хоккею с шайбой карагандинский клуб одержал победу над кокшетауским «Арланом».

Это была невероятная серия из 7 финальных матчей, в которых встретились два самых титулованных клуба Казахстана.

Напомним, хоккейный клуб «Сарыарка» является чемпионом и победителем регулярного чемпионата международной Высшей хоккейной лиги России сезонов 2012⁄13, 2013⁄14, 2014⁄15 и 2018⁄2019 годов, обладателем кубков «Братина» и Петрова, победителем Кубка открытия ВХЛ 2014⁄15, а теперь еще и трехкратным чемпионом Казахстана.

В свою очередь «Арлан» был чемпионом республики сезона 2017⁄2018 годов и является первым и единственным казахстанским клубом, завоевавшим в сезоне 2018⁄2019 годов Континентальный кубок Европы.

Для того чтобы выявить сильнейшего в нынешнем году, командам пришлось провести все 7 поединков (чемпион должен был одержать 4 «чис­тые» победы в финале). Акмолинские «волки» выиграли первую игру в гостях со счетом 2:1, потом потерпели поражение дома от карагандинских «беркутов» – 3:4 и в гос­тях – 2:5, затем взяли реванш дома со счетом 2:1, но в следующей встрече в гостях вновь проиграли – 1:2.

В шестой встрече они вырвали на своей площадке победу со счетом 5:3 и установили паритет в серии со счетом 3:3. И вот решающая встреча вновь прошла в Караганде.

На 15-й минуте первого периода Денис Федоров вывел «Сарыарку» вперед, а на 24-й второго Саян Данияр в большинстве увеличил отрыв – 2:0. Но на этом вторая двадцатиминутка не завершилась, и хоккеисты «Арлана» сделали невероятный камбэк.

Сначала у кокшетаусцев на 32-й минуте Александр Евграфов реализовал большинство, а затем на 38-й Никита Лукин вернул ничью на табло – 2:2, но всего за несколько секунд до второго перерыва карагандинец Михаил Рахманов забил гостям гол «в раздевалку».

На 49-й минуте третьего периода Сергей Барбашев в большинстве увеличил отрыв «беркутов». А уже перед самой финальной сиреной Никита Аноховский поставил точку во встрече, также реализовав численное преимущество и установив окончательный счет 5:2. Таким образом «Сарыарка» выиграла финальную серию с общим счетом 4:3 и в третий раз в истории получила «золото».

Во время церемонии награждения также были определены лучшие игроки чемпионата Казахстана по итогам сезона. Итак, лучшим вратарем признан казахстанец Илья Румянцев («Арлан»), лучшим защитником – представитель Латвии Эдгарс Сиксна («Сарыарка»), лучшим нападающим – форвард нашей сборной Михаил Рахманов («Сарыарка») и лучшим молодым игроком – россиянин Иван Зинченко («Актобе»).

Стоит отметить, что недавно был обнародован список кандидатов в сборную Казахстана по хоккею перед чемпионатом мира в элитном дивизионе, в который вошли и участники первенства страны. Итак, под знамена сборной вызваны:

вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба – «Барыс», Нур-Султан), Сергей Кудрявцев («Южный Урал», Орск, Россия) и Илья Румянцев («Арлан», Кокшетау);

защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов (все – «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист», Екатеринбург, Россия), Дмитрий Громов («Торпедо», Усть-Каменогорск), Даррен Диц (ЦСКА, Москва, Россия), Артем Королев, Александр Пелевин (оба – «Номад», Нур-Султан), Леонид Метальников («Адмирал», Владивосток, Россия), Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов (оба – «Сарыарка», Караганда), Виктор Сведберг («Авангард», Омск, Россия) и Иван Степаненко («Бейбарыс», Атырау);

нападающие: Алихан Асетов, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Аркадий Шестаков (все – «Барыс»), Павел Акользин («Металлург», Магнитогорск, Россия), Станислав Александров, Максим Мухаметов («Номад»), Дмитрий Гренц («Торпедо»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба – «Сарыарка»), Батырлан Муратов (Rovaniemen Kiekko, Финляндия), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Евгений Рымарев («Югра», Ханты-Мансийск, Россия) и Дмитрий Шевченко («Авангард»).

Добавим, что ЧМ-2022 пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Сборная Казахстана сыграет в группе А с коман­дами Канады, Словакии, Германии, Дании, Швейцарии, Италии и Франции.