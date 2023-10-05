Холдинг "Байтерек" возглавил Нурлан Байбазаров

Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Национального управляющего холдинга «Байтерек» нового руководителя Нурлана Байбазарова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Нурлан Байбазаров занимал ответственные должности как на государственной службе, так и в квазигосударственном секторе. В частности, работал в министерствах финансов и национальной экономики, нацкомпаниях «Қазақстан темір жолы» и «КазМунайГаз», Фонде развития промышленности. С ноября прошлого года занимал должность председателя правления Банка развития Казахстана.

Алихан Смаилов напомнил, что в своем послании народу глава государства поставил задачу по трансформации и масштабной цифровизации деятельности холдинга «Байтерек».

«В результате должны быть устранены бюрократические барьеры, снижены сроки рассмотрения заявок и повышен уровень информированности бизнес-сообщества об имеющихся мерах поддержки. Новому руководителю нужно обеспечить реализацию намеченных планов», – сказал премьер-министр.

Вместе с тем он добавил, что «Байтерек» должен активизировать работу по развитию конкурентоспособного бизнеса, обеспечению граждан доступным жильем и укреплению продовольственной безопасности республики.

В заключение премьер-министр пожелал коллективу холдинга успешной работы в решении всех поставленных задач.