Холод на севере, дожди на западе – погода на 5-7 мая в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 5-7 мая, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в северных регионах страны весна никак не вступит в свои права.

"Если на южные области неустанно поступают теплые воздушные массы из районов Узбекистана, удерживая здесь комфортную температуру воздуха, то северные области ждет очередное холодное вторжение. Северо-западный антициклон, подпитываемый свежими северными потоками, вновь принесет понижение ночных температур до отрицательных. А вот западные регионы, на фоне столкновения этих двух воздушных потоков, ждут дожди, местами сильные, с грозами, градом, и порывистым ветром", – говорится в сообщении.