Хореограф из Кокшетау Людмила Ясинская всегда настроена на позитив, на то, чтобы жить с удовольствием и со вкусом

Общество
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Раушан Утеулина

Наверное, поэтому вдобавок к основной работе полтора года назад она стала организовывать однодневные групповые поездки по красивейшим местам Бурабая, Зеренды, Сандыктау. По мнению Людмилы Ивановны, плюсов такого отдыха предостаточно: целый день на свежем воздухе, пешие прогулки по живописным местам либо восхождение на небольшие сопки. Прибавьте сюда общение с интересными людьми, посещение новых уголков природы или более близкое знакомство с местами, где уже бывали не раз.

– Природа нашего края удивительно красива, поэтому местным жителям не уметь, не хотеть наслаждаться ею, я считаю, никак нельзя. А какие у нас люди замечательные! Пожив длительное время в других регионах Казахстана, за рубежом, я в этом убедилась окончательно. На мой взгляд, окрестности Кокшетау, близлежащих районов располагают именно к групповому или семейному отдыху. Это не спортивный туризм, хотя при желании у нас можно и им заняться, а комфортабельный досуг на природе, неутомительные прогулки в удовольствие и для укрепления здоровья, – говорит собеседница.

Воплотиться в жизнь зревшей в ее душе идее помог случай. Объединение поляков Акмолинской области, в котором состоит и Людмила Ясинская, проводило в 2021 году Республиканский форум польской песни на берегу озера в нацпарке «Кокшетау». В одном из живописных мест края три дня и три ночи пролетели незаметно, а участники посетовали, что редко удается выехать на природу. И вот тогда, по словам Людмилы Ивановны, пазл в ее голове и сложился.

С той поры группа кокшетау­ских добровольцев, членов Клуба выходного дня, заказывает в складчину автобус и отправляется по выходным на природу. Людмила Ясинская подчеркивает, что ее проект не коммерческий, он воплощается исключительно как приглашение в чате, в котором состоят около 200 кокшетаусцев. Народ откликается, и, как правило, собирается достаточная сумма для оплаты транс­портных услуг.

Практикуются в клубе и однодневные вылазки на природу – чтобы к вечеру чувствовать лишь приятную усталость, а не валиться с ног.

– Одного дня вполне достаточно, чтобы пройтись, надышаться, «перезагрузиться» эмоционально, ведь качество нашей жизни зависит от положительных эмоций. Если летом мы больше ходим, купаемся, поднимаемся в горы, то зимой это обязательно лыжи, заказываем и катаемся по лесу на снегоходе, с санями, – продолжает она.

Кстати, Клуб выходного дня, созданный при польском объединении Акмолинской АНК, незаметно стал интернациональным Клубом любителей природы. Его двери открыты для всех желающих.

Людмила Ясинская продолжает творить и в рабочие дни, развивая оздоровительную хореографию. Она ставит во главу угла уже не красоту и изящество танцевальной постановки, а то, какую пользу принесет человеку то или иное упражнение. Своих учениц педагог ласково называет «девушки 50 +». Все они посещают клуб с символическим названием «Долголетие».

Перешагнув этот возрастной порог и сама, Людмила Ивановна хорошо знает, какие физические нагрузки необходимы. Создана подвижная программа, куда вошли элементы танцев, пилатеса, гимнастики, йоги. Название у проекта, конечно, скучноватое – «Восстановление подвижности суставов и укрепление мышечного каркаса», но зато сколько пользы он приносит! Кстати, занятия для горожан, а посещают курс 28 человек вместо 10 предполагаемых, бесплатные, в рамках госзаказа. Но не только занятия объединяют участниц клуба. Они вместе посещают концерты в областной филармонии, театры, дружно отмечают праздники и дни рождения.

А еще Людмила Ясинская – любимая мама и бабушка четверых мальчишек. Семья, работа, увлечения позволили ей состояться как личности, освоить новые профессиональные горизонты. Она получает много радости от жизни и помогает землякам обрести оптимизм, динамизм, творчество и здоровье.

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Хореограф из Кокшетау Людмила Ясинская всегда настроена на позитив, на то, чтобы жить с удовольствием и со вкусом
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