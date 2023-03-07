Хореограф из Кокшетау Людмила Ясинская всегда настроена на позитив, на то, чтобы жить с удовольствием и со вкусом
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Раушан Утеулина
Наверное, поэтому вдобавок к основной работе полтора года назад она стала организовывать однодневные групповые поездки по красивейшим местам Бурабая, Зеренды, Сандыктау. По мнению Людмилы Ивановны, плюсов такого отдыха предостаточно: целый день на свежем воздухе, пешие прогулки по живописным местам либо восхождение на небольшие сопки. Прибавьте сюда общение с интересными людьми, посещение новых уголков природы или более близкое знакомство с местами, где уже бывали не раз.