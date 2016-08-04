Статьи «Хоргос» защитят от паводка Сергей ОСАНОВ

Из-за обильных осадков в июне и июле увеличился объем воды в реке Хоргос, что привело к размыву участка недостроенной защитной дамбы, ограждения объездной автомобильной дороги, четырех опор ЛЭП Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Для дальнейшей защиты от паводков в русле реки проведены дноуглубительные и струенаправляющие работы, задействована спецтехника для укрепления берегов.



По итогам совещания Б. Сагинтаев поручил Комитету по чрезвычайным ситуациям МВД разработать и утвердить комплекс противопаводковых мероприятий по пропуску воды на реке Хоргос, ГУ «Казселезащита» – усилить мониторинг и оповещение о селевой обстановке.



Кроме того, ответственные гос­органы должны принять меры по восстановлению поврежденных объектов, организовать выполнение мероприятий по безаварийному пропуску паводков на 2016–2017 годы, приступить к реализации проектов строительства руслоформирующих и защитных сооружений ниже гид­роузла «Достык» на реке Хоргос.

Первый заместитель Премьер-Министра также поручил МВД и МИД до конца 2016 года согласовать с КНР проект «Селезадерживающая плотина Чукурбулак» и получить заключение государственной экс­пертизы.

