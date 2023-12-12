Хоть трава не расти

Как известно, на особо охраняемой территории запрещена любая хозяйственная деятельность. Но, видимо, в вышеназванном заповеднике решили, что правил без исключений не бывает, поэтому, чтобы трава здесь «не пропадала», потихоньку хозяйствовали: косили, скот пасли. Неизвестно, сколько времени все это продолжалось и дальше, если бы не действия областной прокуратуры.

Проверкой установлены нарушения режима охраны, причем нарушали сами инспекторы и руководство Коргалжынского государственного природного заповедника, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Так, согласно вердикту сотрудников прокуратуры на особо охраняемой территории с согласия руководства были организованы незаконное сенокошение и выпас скота непосредственно инспекторами заповедника, уполномоченными как раз таки охранять заповедную зону. В результате растительному миру заповедника причинен значительный вред, ведь на его территории содержались более 700 голов лошадей, очевидно, принадлежащих самим инспекторам и их близким родственникам.

В результате за нарушение заповедного режима и использование полномочий вопреки интересам службы три инспектора уволены, среди которых и руководитель отдела по защите природных комплексов.

В отношении руководства заповедника проводится служебная проверка.