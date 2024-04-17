Теракт, как в российском «Крокусе»: 10-летний мальчик из Павлодара решил разыграть сестру

За шутку о теракте в торговом центре столицы наказали родителей павлодарского школьника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В полицию Астаны поступил сигнал о том, что в WhatsApp жители города получали сообщение: «Здравствуйте. Вы слышали про теракт в Москве в «Крокус сити холл»? Предлагаю вам один миллион тенге, чтобы вы устроили теракт в «Керуене». Мы вам выдадим напарников и снаряжение, за вами заедет наш человек. Если вы откажетесь, то мы к вам приедем, мы знаем, где вы живете».

В результате отработки стражи правопорядка установили 10-летнего школьника, решившего таким образом подшутить над сестрой. В данном случае, в его действиях усматривается состав преступления, предусмотренного статьей УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Однако несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

«Учитывая совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, наказан законный представитель школьника», - говорится в сообщении.

Материал рассмотрен судом, где законный представитель подвергнут штрафу в размере 20 МРП.