Проблемная зона
Хозяева – мы сами. а спрос тогда с кого?
Наталья Денисова

Исполнительная власть в Кызылорде рапортует о готовности строить высотки, тогда как горожане спрашивают: «Кто в них захочет жить?»

Недавно аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев посвятил часть рабочего дня вопросам жилищного строительства: побывал на строительных площадках в пределах Кызылорды, встретился с руководителями подрядных строительных компаний.

Акимат области в связи с этим распространил сообщение: «В этом году в Кызылординской области планируют возводить новые объекты строительства. В том числе будет сдано в эксплуатацию жилье нового типа. До конца года в городском микрорайоне
«СПМК-70» построят многоэтажные дома на 500 семей. А в целом в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» в регионе планируется строи­тельство 31 жилого дома на 1 294 квартиры и ввод 30 жилых домов на 1 244 квартиры…»

Что из себя представляют такие «новые объекты строительства», пояснил сам Нурлыбек Налибаев.

– В дальнейшем строительству жилья будет уделено большое внимание, – сказал аким области. – Нами изучается возможность финансирования этой сферы за счет областного и республиканского бюджетов, ведется поиск инвесторов. Недавно ко мне на прием пришли представители одной из крупнейших компаний страны Orda Invest с предложением построить новые высотные дома. Проект одобрен, земля под строи­тельство выделена, в настоя­щее время ведутся проект­ные работы. До конца года в Кызылорде будет возведен жилой дом в 15 этажей. Кроме того, начнется строительство новых семиэтажных домов вдоль левого берега Сырдарьи.

С одной стороны, чем выше новые дома, тем больше в них квартир. Кроме того, высотки предусматривают компактность микрорайонов. И это важно, ведь новые участки городской застройки потребуют подведения инфраструктуры, а это едва ли не дороже, чем, собственно, строить само жилье.

Но жители Кызылорды не в восторге от идеи застраивать город зданиями в семь этажей и выше. Они пишут в соцсетях: «Вы это серьезно? Решите сначала проблему с напором воды в уже существующих пятиэтажных домах, а потом замахивайтесь на большее!»

«Надо полагать, и лифты будут в домах в пятнадцать этажей? Только с лифтами тут же появятся и проблемы».

Да, в Кызылорде главная коммунальная проблема – отсутствие воды в многоэтажках выше третьего этажа. У всех, кто живет на 4–5-х, в квартирах установлены насосы, чтобы «поднимать» воду наверх.

– Живу в микрорайоне «Акмешит» на четвертом этаже. Без насоса вода из крана течет только поздно ночью, – рассказывает житель города Роман Назаров. – Любой кызылординец знает: покупая квартиру на верхних этажах, он может нещадно торговаться, ведь приобретает ее с коммунальными проблемами. Да, и еще не забудьте отметить, что в Кызылорде нет горячего водоснабжения. Вообще нет! И не было никогда! И со светом перебои вечные. В общем, люди охотно уезжают в другие регионы.

– Я почти в центре живу, на улице Сулейменова, – рассказывает еще один кызылординец Марат Ильясов. – У нас четвертый этаж. Без насоса вода идет такой тоненькой струйкой, что не помыться. Качаем воду в свою квартиру электронасосом, а электричество – это деньги, и еще какие, плюс водоканалу платим за каждый кубометр потребленной воды. У нас, по-моему, получается самая дорогая вода в Казахстане. А в пятнадцатиэтажных новостройках надо сразу собственные насос­ные станции ставить!

– А что касается лифтов, то в середине 80-х в Кызылорде построили два экспериментальных девятиэтажных дома. И в них были подъемники, – напоминает пенсионер Владимир Ли. – Поначалу они исправно работали, а как только сломались, жильцы стали подниматься в квартиры по лестнице. Ведь для ремонта нужно было заключать договоры с обслуживающей компанией, платить ей за сам ремонт и за профилактику. Ведь лифт – это такая техника, которая требует постоянного ухода и досмотра, а значит, денег. И граждане просто не сошлись мнениями в вопросе платежей за восстановление работоспособности имеющихся в их подъездах механизмов. Сейчас понастроят новых домов, и может случиться то же самое.

У нас, как мне кажется, исправно работает лифт только в одном здании Кызылорды – областном акимате! Кстати, власти, помнится, недавно предлагали жильцам этих двух экспериментальных домов с испорченными лифтами стать участниками госпрограммы модернизации жилья и сделать капремонт, в том числе лифтов, в кредит. Люди все еще думают. Стоит это «золотую копеечку». Денег жалко. А вот ног – ходить на девятый этаж пешком – нет.

Но ведь в других городах все работает исправно, вода течет из кранов и на последних этажах, лифты работают, коммунальных проблем нет.

– Здесь важно понять, что многое зависит от самих жителей, – считает кызылординский старожил Ерик Искаков. – Когда дом будут строить, учтут все: и то, что вода должна подниматься на пятнадцатый этаж, и то, что тепло должно быть, и горячая вода бить струей из кранов. И насосную станцию поставят, и газовую котельную, и бойлеры. И лифты сдадут в эксплуатацию.

А дальше – дело самих новоселов, как все это содержать в порядке. Будут вести себя как рачительные хозяева – начнут жить в комфорте, нет – пускай не жалуются. Не все в нашей коммунальной жизни зависит от коммунальщиков. Многое – от нас самих.

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