Худший продукт на завтрак назвал врач

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в Telegram-канале рассказала, на чем "подрываются" пациенты, вставшие на путь ЗОЖ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Так, специалист посоветовала быть осторожнее с соками и яичницами с беконом по утрам и в принципе.

Порция апельсинового сока утром - это автоматически перебор по фруктозе.

"Фруктоза - это сахар, который через короткое время вызывает приступ голода и способствует накоплению жира", - отметила доктор, подчеркнув, что не стоит налегать на фрукты при похудении.

Врач привела в пример свою пациентку, которая, чтобы увеличить процент жира в организме, начала усердствовать с яблоками и другими фруктами. И у нее легко получилось набрать вес.

Также, по мнению специалиста, одно из самых вредных блюд в принципе - жареный бекон на завтрак.

"Я вообще не понимаю, как это блюдо может быть в меню современного человека. Ведь это - просто бомба по содержанию конечных продуктов гликирования (КПГ), которые дают огромный удар по нашей молодости и здоровья", - предупредила эндокринолог.

Врач уточнила, что нормальный человек может в сутки переработать около 15 тыс единиц КПГ. А в 100 г жареного бекона таких единиц 97 тысяч.