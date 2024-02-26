И апелляция не помогла

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Шымкенту летом прошлого года обязал СПК «Шымкент» выплатить штраф в размере 100 млн 700 тыс. тенге. Такое наказание последовало после проверки хода реализации инвестиционного проекта «Проектирование и строительство жилых домов».

Во время изучения рынка строительства в городе в период с 2018 по 2021 год специалисты департамента выяснили, что доля СПК на этом рынке составляет 74,48%, то есть социально-предпринимательская корпорация занимает доминирующее положение. Сотрудников ведомства заинтересовал в связи с этим еще один момент. Анализируя документы, выяснилось, что к застройщикам применялись различные меры наказания за невыполнение договорных обязательств. Коэффициент по применению штрафных санкций отличался в десяток раз. Кому-то за нарушение сроков выполнения обязательств приходилось платить 0,1% от суммы договора, а кто-то изначально оказывался в более выигрышных условиях, поскольку компании прописывали штраф в размере 0,01%.

Такие действия, решили в департаменте АЗРК, противоречат Предпринимательскому кодексу, и составили протокол об административном правонарушении. В СПК «Шымкент» отказались от уплаты штрафа и обратились в суд. Админист­ративный городской суд, рассмотрев дело, встал на сторону ответчика. Руководство корпорации попыталось оспорить решение суда первой инстанции и в очередной раз потерпело поражение.

Судебная коллегия по административным делам рассмот­рела апелляционную жалобу компании и отклонила ее, оставив решение суда первой инстанции без изменений.