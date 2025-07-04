И на камнях растут цветы…

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Алим Анапьянов

Это подтверждает жизненный путь мастера рукопашного боя Рустама Абдалимова

фото из архива

В физкультурно-спортивном обществе «Динамо» есть легендарные личности, которые, не считаясь со временем, несмотря на возраст, продолжают служить обществу. В нашем случае речь идет об основателе казахстанской федерации рукопашного боя, мастере спорта СССР по самбо, заслуженном тренере РК, обладателе черных поясов по карате и реальному айкидо, полковнике запаса МВД Рустаме Хакимовиче Абдалимове. Ему недавно исполнилось 80 лет.

Есть такое понятие – «твердость духа». Когда об этом говорят, вспоминаю людей, которые прошли, что называется, сквозь огонь, воду и медные трубы. И таких у нас немало. Особенно среди спортсменов. Один из них, конечно же, – Рустам Абдалимов. Его уважают как несгибаемого бойца, как учителя, который поставил на «поток» подготовку физически сильных сотрудников силовых структур.

– Ты веришь, что на камнях могут зацвести цветы? – как-то спросил меня один хороший тренер.

– Как это? – переспросил я.

– А вот так. И такое бывает. В душе каждого из нас скрыто зерно, которое стремится к свету. И первые победы придадут силу этому зерну. Оно начнет пробивать почву и даже камни, – ответил он.

Тогда я понял: речь идет о сильных духом. Речь идет именно о таких, как Рустам Абдалимов, по методике которого до сих пор проходят обучение не только спортсмены, но и люди, несущие службу в силовых структурах. В честь этого мастера проводят состязания. Последнее такое мероприятие прошло недавно, когда аксакалу исполнилось 80 лет.

Четыреста профессиональных файтеров, в их числе и сотрудники силовых структур, состязались в рукопашном бою за звание чемпионов Казахстана в восьми весовых категориях среди мужчин и женщин.

– Этого человека всегда отличали дисциплинированность и преданность делу, – рассказывает один из звездных соратников Рустама Хакимовича – Сабыр Мадыбеков, чемпион мира среди ветеранов по панкратиону (2015 год). – Уже при первой встрече, а это случилось в далеком 1984 году на чемпионате МВД СССР, я понял, что человек он ответственный и амбициозный. Его логика, рассуждения сразу подкупали собеседника.

Через два года судьба меня близко свела с ним. Вернувшись на родину, я узнал, что капитан Абдалимов возглавляет отдел физического воспитания МВД рес­публики. Мне посчастливилось помогать Рустаму Хакимовичу в организации соревнований, комп­лектовании сборных команд.

Его подопечные и ученики его соратника Аскара Асубаева дос­тигли очень больших успехов в разных видах спорта. Особенно в единоборствах. Назовем нес­колько фамилий, известных в спортивном мире. Это Серик Бимурзин, Жолдыбай Успанов, Канат Беркумбаев, Аскар Омаркулов, Фархат Абдалимов. Учеником Абдалимова был и нынешний председатель Совета генералов РК генерал-лейтенант Бексултан Сарсеков.

Будучи президентом Федерации рукопашного боя РК, весомый вклад в развитие этого служебно-прикладного вида спорта внес другой ученик Рустама Хакимовича – генерал-майор Махамбет Абисатов, демонстрировавший отменную технику в чемпионатах республики и СССР. Кроме них отметим еще первых чемпионов внутренних и международных соревнований. Это Сакен Мусакулов, Максат Байбусинов, Ержан Дюсупов, Бахытбек Баймухамбетов, Руслан Муканов, Рамазан Нурмашев, Михаил Лырчиков, Даулет Темырханов, Турсынбек Кунанбаев.

– Моя жизненная позиция – быть всегда впереди, – рассказывает сам патриарх рукопашного боя. – Любое дело, если взялся, должно спориться. Тем более если носишь погоны. Ведь на людей в форме окружающие смотрят по-другому. Ты должен быть примером во всем.

...Вырос Рустам-ага в одном из аулов Семипалатинской области. В юности стал чемпионом города Аягуза по греко-римской борьбе. Дальше – больше. Стал мастером спорта по тяжелой атлетике. Затем выполнил этот норматив в самбо. Борьба, можно сказать, захватила его.

В 1963 году он поступил в Казахский институт физической культуры и спорта на педагогический факультет. Закончить вуз не успел – призвали в армию. Там вступил в члены КПСС. После демобилизации продолжил учебу в институте. На четвертом курсе неожиданно его пригласили на работу в ДВД. На раздумья времени не дали. Сразу сказали: «Завтра же выходи на работу». И он стал инспектором по боевой и физической подготовке. Первым в стране организовал секцию по рукопашному бою. Тренировал также самбистов, борцов, представителей таких видов, как карате, айкидо, дзюдо. Сам в этих видах достиг определенных высот.

– Моя должность подразумевает безопасность, – говорит Рус­там Хакимович. – Всегда больно слышать, когда в разных уголках страны от рук преступников гибнут наши сотрудники. Поэтому я думал над тем, как повысить их безопасность. Тренировать – это одно. К тому же со всеми нельзя провести одновременный сеанс занятий. Чтобы достучаться до сердца каждого полицейского, нужны методики. И я написал учебно-практическое пособие «Специальная полоса препятствий», которое переведено на казахский язык и стало настольным учебником для многих поколений сотрудников силовых структур.

Отметим, что в этом сборнике он обобщил не только свой опыт, но и опыт специалистов. Сотрудники должны уметь выстоять в драке, защититься от угрозы оружием, задержать преступника, конвоировать, отстреливаться, оказывать первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему. Кстати, по настоянию ветерана по его методике проводятся семинары, соревнования.

Абдалимов и сам долгие годы участвовал в соревнованиях ветеранов. Даже в 75 лет привез серебряную медаль с чемпионата мира, проходившего в Санкт-Петербурге. В КИЗе (Алматинская область), где он живет, ветеран МВД за свой счет отремонтировал спортзал в местном клубе и бесплатно тренировал детей, установил там караоке и разучивал с ними патриотические песни. А теперь он на своем участке пост­роил спортзал, в котором продолжает обучать детей приемам самообороны. К нему на занятия ходят и взрослые.

Вот такой инициативный аксакал живет и трудится на благо общества. И многие поколения полицейских, воинов Национальной гвардии, служащих КНБ говорят ему спасибо. Долгих Вам лет, дорогой Рустам Хакимович!

#юбилей #рукопашный бой #Рустам Абдалимов

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