Программа фестиваля, организованного Украинским культурным центром «Днепро»,­ состояла из двух частей – выставки частных коллекций искусства и этнографии и концерта художественной самодеятельности. На экспозиции гости смогли увидеть произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, редкие экземпляры книжной и журнальной продукции, образцы национальной одежды, деревянную посуду, вязаные игрушки, плетеные украшения для дома и предметы быта, привезенные с родины поэта и мыслителя Тараса Шевченко и актера театра и кино Богдана Ступки, а также блюда нацио­нальной кухни.

– Это костюм ручной работы, – показывает на экспонат выставки руководитель Украинского культурного центра «Днепро» Федор Клименко. – Уникальная вещь, которую прислал бывший член нашего объединения Василий Мазур. А вот это – декоративные работы, сделанные из пакли детьми, посещающими кружок рукоделия «Умелые ручки».

Среди печатных изданий можно было увидеть русско-­украинские и украинско-русские словари, книги, подаренные известным писателем, почетным гражданином Жамбылской области Аргынбаем Бекбосыном, который когда-то учился в Украи­не, сборники материалов ежегодных международных Шевченковских чтений, фотоальбомы, а также художественная литература.

– Мы проводим подобные мероприятия для ознакомления и более глубокого погружения в культуру этносов, а также для укрепления мира и согласия в обществе, – отметила руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева. – Сегодня нам выпала возможность ознакомиться с коллекциями ценных экспонатов, хранящих духовную и материальную культуру, а также историю украинского этноса. Считаю, такие фестивали способствуют сохранению мира и согласия в многонациональном обществе Казахстана.

На выставке зрителям также представилась возможность увидеть ранние работы известного жамбылского живописца Владимира Худякова. Были представлены работы, созданные им в 1985–1986 годах. В то время тогда еще начинающий художник учился в Полтаве.

– Это был небольшой тихий городок с характерными чертами архитектуры XIX века, – вспоминает Владимир Худяков. – Там очень много красивых природных мест. Весной можно наблюдать разливы рек и цветение черемухи и ландышей, которые покрывают целые поля, что не охватить взглядом. Осенью я старался запечатлеть листопад. Я не мог пропустить такое. В свободное время по выходным дням, взяв с собой краски и холст, любил бродить по городу и окрестностям в поисках новых сюжетов для своих картин. К примеру, здесь изображены знаменитые сосновые леса под Полтавой, Корпусный сад, побережья рек Коломак и Ворскла, а также женский монастырь Червоний шлях.

Мероприятие продолжил концерт, подготовленный вокальным ансамблем «Маричка», известным своими зажигательными и трогательными народными песнями. Под звуки баяна коллектив, а также вокалисты Анатолий Тращенко, Валентина Туренко, Альдина Шульц и Валентина Матвеева исполнили «Ой, дiвчино шумить гай», «Гуцулка Ксеня», «Маруся» и другие популярные песни. Аккомпаниатором по традиции выступил председатель Русской общины «Радонеж» Владимир Сорокин, являющийся по совместительству художественным руководителем творческого коллектива. Также порадовал своим выступлением детский образцовый хореографический ансамбль «Жас даурен».