собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Для участия в мероприятии приехали 13 театральных коллективов из разных регионов страны

Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестане состоялось торжественное открытие I Республиканского фестиваля театров «Қазақтың Құрманбегі», посвященного 120-летию народного артиста Казахстана, казахского оперного певца советской эпохи, режиссера, выдающегося актера театра и кино Курманбека Жандарбекова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области

На торжественной церемонии народный артист СССР и Казахстана, лауреат Государственной премии СССР, актер кино и театра, режиссер, театральный педагог, профессор, президент Ассоциации театров Казахстана Асанали Ашимов и заместитель акима области Ертай Алтаев поздравили собравшихся с открытием фестиваля театров.

Для участия в мероприятии приехали 13 театральных коллективов из разных регионов страны. В храм Мельпомены они прошли по красной ковровой дорожке.

«Цель фестиваля - укрепление творческих связей между театральными коллективами и интеграция в Международный театральный процесс, а также увековечивание памяти Курманбека Жандарбекова, повышение эстетического уровня и построение профессиональных отношений», - отметили в пресс-службе облакимата.

В состав жюри конкурса входят представители театральной отрасли страны, профессоры, кандидаты искусствоведения и директоры театров. В качестве специального гостя в спектаклях принимает участие Асанали Ашимов. После каждого выступления жюри проводит обсуждение и дает оценку. Фестиваль продлится до 16 октября.