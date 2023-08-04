И смех, и слезы, и любовь...

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Дина Устиненко

Almaty Circus Festival: фееричное шоу, драйв и WOW-эффект подарили зрителям артисты со всего мира.

фото Юрия Беккера

Пять дней в Алматы длился международный фестиваль циркового искусства. Номера были настолько разнообразны, что за 15–20 минут представления можно было испытать весь спектр эмоций. Умиление, нежность, восторг, страх и, конечно же, очищающий целительный смех. Цирк, как проверенный временем психотерапевт, излечивал своих поклонников от недугов большого города. Напряжение, тревожность, беспокойство улетали и растворялись под куполом, а на смену им опускались благодатные покой и радость.

Артисты взмывали в воздух, как сказочные птицы, жонглировали людьми и даже успели рассказать о любви.

На фестиваль съехались участники из 15 стран СНГ, Европы, Африки. На одной арене творили циркачи из Эфиопии и Якутии. По признанию самих артистов, встретиться в обычной жизни у них, скорее всего, не получилось бы никогда.

Жонглеры из Якутии одновременно отправляли в полет девять шариков. У эфиопских коллег жонглирование – тоже основная фишка. Но шарики для африканских артистов вчерашний день.
А вот жонглировать собственным братом… Соломон Адмасу и Биниям Джелла проделали самый долгий путь. Добираясь до нас с Африканского континента, артисты признались, что рассчитывали на более «холодный» прием, но Алматы в эти дни бил температурные рекорды, смело обгоняя жаркую Эфиопию.

Еще одна явная фишка фестиваля – «стоматологические» номера. Всю программу не покидало стойкое ощущение, что не только в Казахстане разрешили использовать пенсионные накопления на лечение зубов, или же постановщики шоу в доле с зубными феями. Иначе как объяснить изобилие силачей, способных удерживать невероятные тяжести силой зубов и совершать при этом различные акробатические номера.

Артистки из Великобритании поднимали друг друга зубами и даже за волосы, а вьетнамка Чу тхи Хан Хуен сжимала зубами кинжал, на острие которого расположился меч и уже на его рукоятке «вальсировал» поднос с хрустальными бокалами. От удивления и волнения зрители притихли, боясь помешать действу, но девушка буквально «добила» впечатлительный зал, взмыв со всем реквизитом ввысь, под самый купол. Такое одновременное «Ах!» редко когда услышишь.

Вызывал восторг дуэт артистов Ольги и Сергея Рокашковых, представляющих Германию. На турнике в нарядном платье и на каблуках Ольга вытворяла настоящие чудеса. Свидание, вспыхнувшее чувство, взаимное притяжение – все понятно без слов. Как и то, что цирк – это не только развлечение для детей, это настоящее искусство, красивое, манящее и очень сложное.

Казахстанские артисты показали высочайший уровень подготовки. Шымкентский коллектив вызвал бурю оваций, а алматинская конно-акробатическая группа Nomad произвела фурор. Это было единственное выступление с животными, но как в Казахстане без коня?

Местный колорит оценили и гости из зарубежья, и высокое жюри, заслуженно присудив лихим наездницам Гран-при фестиваля. Их номер был не просто очень эффектным. Артистам удалось вытащить из зрителей нечто поважнее восторга, сердце щемило от нахлынувших чувств. Национальная мелодия, берущая за живое, благородные лошади, красивые девушки, яркие рос­кошные наряды и наисложнейшие акробатические элементы. Гордость и радость перетекали в высокое патриотическое чувство – наши артисты самые лучшие!

#Алматы #цирк #фестиваль #цирковое искусство

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