И снова в режиме осторожности

Штамм коронавируса, спровоцировавший в настоящее время подъем заболеваемости, – «стелс-омикрон». Он вызывает нетяжелую респираторную инфекцию, около 10% от всех заболевших подлежат госпитализации.

Об этом на пресс-конференции в СЦК проинформировала главный внештатный инфекционист управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Атыгаева. При этом она обратила внимание на то, что новый штамм «омикрона», а именно его токсины, хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер детей и молодых людей, вызывая симптомы, похожие на менингит: сильные головные боли, фебрильную лихорадку с температурой от 40 и выше, рвоту. При таких симптомах проводится спинномозговая пункция.

– Примерно у 10% пациентов выявляются симптомы серозного менингита. У остальных наблюдается состояние, которое называется менингизмом, характеризующееся повышением ликворологического давления. Ранее мы такой клинической картины не отмечали, – сказала Сауле Атыгаева. – Если раньше при коронавирусной инфекции отмечались симптомы поражения легких, то сегодня – поражения мозга и его оболочек.

Главный внештатный инфекционист УЗ РК обратила внимание граждан на то, что в настоящее время наблюдается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, которая также вызывает менингиты.

Заместитель директора департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Куляим Биржанова сообщила о том, что за последнюю неделю заболеваемость в мире выросла на 3%. «Омикрон»-штамм продолжает оставаться доминирующим вариантом COVID-19. Наблюдается его рост и в Казахстане.

– Неделю назад мы регистрировали 2 558 случаев в стране, сегодня – 8 156 случаев. Организации первичной медико-санитарной помощи работают в штатном режиме с обеспечением работы фильтр-кабинетов, с соблюдением санитарно-дезинфекционного и эпидемиологического режимов, – проинформировала она.

Специалист поспешила успокоить граждан и огласила некоторые цифры. Так, из числа заболевших 91,4% лечение получают на амбулаторном уровне и 8,6% – на стационарном. На сегодня среди заболевших КВИ отмечается легкое бессимптомное течение болезни с коротким инкубационным периодом, который составляет в среднем от 2 до 4 дней.

В своем выступлении она представила данные анализа, проведенного Министерством здравоохранения: из 1 170 пациентов с коронавирусной инфекцией дети в возрасте до 18 лет сос­тавляют 33,7%, взрос­лые – 66,3%. С 19 до 29 лет – 19,2%,

30–39 лет – 13,5%, 40–49 – 5,6%, от 50 до 59 лет – 6,7%, 60 и более – 9,1%.

– Из госпитализированных вакцинированы только 36,8%, невакцинированные – 60,2%. В отделениях реанимации сегодня находится 30 человек из Нур-Султана, Кызылординской, Жамбылской областей, ЗКО и ВКО, – сообщила Куляим Биржанова. – Основной контингент реанимационных больных – лица старше 50 лет, из них 75% невакцинированы. На ИВЛ находятся в данный момент три пациента, на НИВЛ – шесть, на самостоятельном дыхании – 21 пациент. Прак­тически у всех пациентов из реанимационных отделений имеются сопутствующие заболевания, а именно: артериальная гипертензия, заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, эндокринной системы, сахарный диабет.

На сегодня в Алматы в инфекционных стационарах имеется 475 коек. Госпитализированы 219 человек, что составляет 46% от общего числа коек. В алматинских реанимациях 25 коек, две из них заняты.

В Нур-Султане занятость коек составляет 49%, в отделениях интенсивной терапии – 21%.

Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК Роза Кожапова отметила, что у 80% заболевших от последней вакцинации или ревакцинации прошло более 6 месяцев.

– В настоящее время продолжаются вакцинация и ревакцинация. В стране доступны три вида вакцин: QazVac, Sinopharm и Pfizer, – заявила специалист. – Для повторной вакцинации и ревакцинации доступны QazVac и Sinopharm. В прививочных пунк­тах на данный момент имеются в остатке 1 миллион 600 тысяч доз вакцин. Сегодня вакцинацией против КВИ охвачено более 80% взрослого населения, или более 56% от всего населения нашей рес­публики.

За сутки сейчас вакцинируются 20–25 тыс. человек по всей республике, включая вакцинацию, ревакцинацию, повторную вакцинацию и повторную ревакцинацию. Специалисты подчеркивают: вакцинация должна проводиться независимо от прикрепления человека к той или иной поликлинике.

Роза Кожапова сообщила, что с 15 июля показатель среднесуточной заболеваемости был заменен на суточный показатель госпитализированных в перерасчете на 100 тыс. человек. Согласно матрице, теперь в «зеленой» зоне находятся регионы, где показатель занятос­ти коек равен 12,5 на 100 тыс. населения.