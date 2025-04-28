Мероприятие объединило более 150 студентов, выпускников, молодых специалистов и школьников. В этом году в состязании участвовали 44 команды, которые в течение 24 часов предлагали инновационные решения по двум направлениям: бизнес и социальные проекты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: NU

Организатором хакатона традиционно выступила Ассоциация выпускников Nazarbayev University при поддержке Корпоративного фонда «Фонд социального развития» - главного спонсора мероприятия. Участники работали над реальными задачами от шести партнеров, представленных в двух треках: cоциальные треки представили: Social Enterprise Hub, Благотворительный фонд «Bolashak», проект «+1 Илон Маск», Бизнес-треки: - Air Astana, Drinkit, Ozen Fitness.

Социальные проекты охватывали разработку решений для трудоустройства и поддержки подростков с особыми образовательными потребностями, создание эффективных платформ для социальных предпринимателей, а также масштабирование благотворительных инициатив, таких как расширение доступа сельских детей к технологиям. В бизнес-направлении участники разрабатывали цифровые платформы для аналитики и отчетности, коммуникационные стратегии для продвижения экологических инициатив среди клиентов и партнеров, а также стратегии коллабораций с артистами, музыкантами и мероприятиями для увеличения узнаваемости бренда, привлечения новой аудитории и роста продаж.

Каждая команда выбирала один кейс и за ограниченное время разработала решение — от идеи до презентации.

- Фонд социального развития – это часть экосистемы NU, - говорит директор департамента социальных проектов и программ Корпоративного фонда «Фонд социального развития» NU Дина Сайфутдинова. - Мы поддерживаем социальные проекты и программы, которые инициированы сообществом университета, нашими студентами, выпускниками. Предоставляем гранты на социальные проекты, стартапы, поддерживаем часть внутренних программ университета и общественные объединения, созданные нашим сообществом.

Одним из таких общественных объединений является ассоциация выпускников NU Alumni. Важно, чтобы выпускники сохраняли связь со своей альма-матер, взаимодействовали со студентами, и мы постоянно поддерживаем такие цели. Нынешнее мероприятие IdeaThon – это встреча, которая объединила не только студентов- выпускников нашего университета, но и стала открытым для всех, кому интересно решать реальные задачи. Ассоциация выпускников нашла компании, которые дали реальные кейсы, то есть их проблемы, которые они бы хотели, чтобы решили командой, состоящей из студентов, выпускников и, в принципе, всей креативной молодежи.

На этот раз собралось более 40 команд, им дали сутки на разработку решения. Например, компания Air Astana поставила задачу перед участниками найти решение, направленное на поощрение более осознанного и экологически ответственного поведения среди пассажиров. Ребята предлагали различные решения, как это можно сделать. Кофейня Drinkit – озадачила участников IdeaThon поиском решения для того, чтобы стать более клиентоориентированными, а также поиском партнеров для коллаборации.

Были и социальные запросы. Например, фонд «Болашак», который работает с детьми с особыми потребностями, сделали запрос на решение такого кейса: «Что делать людям с ментальными нарушениями после 18 лет?»

То есть, каким образом им искать способы трудоустройства. Все желающие принять участие в решении проблем поделились на команды, выбрали кейс и презентовали свои решения судьям.

Это мероприятие, во-первых, объединяет людей, которым не все равно, которые хотят перемен. Во-вторых, это возможность для студентов свои теоретические знания применить не просто на практике, а на кейсах реальных компаний. То есть, у организации или компании есть проблема, и ребята используют свои знания, свою фантазию, инициативу. У них нет отрицательного опыта, когда что-то не получилось. Их идеи иногда будоражат нас уже более взрослых, потому что нам кажется это нереальным. Таким образом можно придумать нестандартные решения. Очень часто появляются находки, которые даже не требуют финансовых затрат. И мы, как Фонд, поддерживаем такие инициативы, потому что у Nazarbayev University есть цель продвигать идею социального партнерства по всему Казахстану. В жюри вошли компании-партнеры, чтобы выбрать лучшее решение, оценивая его с разных сторон: насколько его можно воплотить в жизнь, насколько оно оригинально и насколько хорошо оно будет работать.

- IdeaThon - это соревнование идей, - говорит Ербол Тулегенов, председатель Совета Ассоциации выпускников Nazarbayev University. - Мы вдохновляем молодежь, учим обращать внимание на проблемы, использовать свои интеллектуальные способности, предлагать решения проблем. Это объединяет ребят из разных вузов и школ, дает возможность знакомится на площадке Nazarbayev University. Они пришли посмотреть университет, почувствовать атмосферу, общаться. Ассоциация выпускников намерена дать возможность всей казахстанской молодежи делиться опытом, знаниями. Мы создаем общество неравнодушных к окружающим проблемам, делимся опытом, идеями, чтобы вместе строить Справедливый Казахстан. Для этого нужно объединяться, потому что маленькие проблемы, человек может решить в одиночку, а есть большие проблемы - нужно объединяться для их решения.

Победителями IdeaThon 2025 стали команды: по социальному треку — первое место TroubleShooters (300 тыс. тенге), второе место — Zhenius (200 тыс. тенге), третье место — Suits (100 тыс. тенге); в Бизнес-треке: первое место — Tandau (300 000 тенге) второе место — NatusVincere (200 000 тенге), третье место — HackTheCase (100 000 тенге). Кроме того, участники получили мерч, сертификаты и предложения по стажировкам от партнеров.

IdeaThon 2025 вышел за рамки университетского сообщества. Впервые к хакатону присоединились участники из №9 специализированной школы «Зерде», ЕНУ, МНУ, Astana IT University, Canadian International School и Riviera International School. Таким образом, мероприятие стало открытой площадкой для обмена опытом и генерации идей между студентами и выпускниками.