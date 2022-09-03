"Идея заслуживает внимания" – вице-премьер о переименовании столицы

Идею переименовать столицу прокомментировал вице-премьер-министр Роман Скляр после заседания Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Эта идея по переименованию столицы давно уже обсуждается в обществе. Безусловно, она заслуживает внимания. Вчера депутатская группа "Жана Казахстан" внесла её на рассмотрение. Я думаю, что после определенного обсуждения в обществе она уже будет рассмотрена и парламентом. Поэтому давайте дождемся немножко", – сказал вице-премьер.

Кроме того, журналисты спросили у Романа Скляра, поддерживает ли он предложение о переименовании столицы.

"У меня несколько другая сфера деятельности. Я такой же гражданин Республики Казахстан и, естественно, я имею своё мнение, но как госслужащий... Я сейчас вам говорю не как госслужащий, а как гражданин Казахстана. Я потом его вам может и выскажу тоже. Давайте дождемся. Это было озвучено только вчера, и необходимо некоторое время для осмысления и принятия решения", – ответил Скляр.